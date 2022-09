Werken in de Sint-Jobstraat: “Op 4 september moet verkeer omrijden”

Erembodegem Slijpwer­ken zorgen voor brand in klein bos in Erembode­gem

Op de Brusselbaan in Erembodegem is donderdagmiddag een brand ontstaan in een klein bos achter enkele huizen. De brand is ontstaan door vonken van slijpwerken. Omdat alles kurkdroog staat, kon het vuur zich snel verspreiden.

1 september