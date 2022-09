Werken Brusselbaan: “Regenweer stuurt timing in de war”

“In het weekend van 1 en 2 oktober kan er over de asfalt onderlaag gereden worden en zullen de handelszaken en woningen dus bereikbaar zijn met de wagen, dit vanaf vrijdag 30 september om 20 uur tot maandag 3 oktober om 5 uur. Vanaf zijde Affligem is dit via de Brusselbaan (N9), vanaf zijde Aalst is dit via Hogeweg-Leuvestraat en Kapellestraat”, zegt de stad. “Bestaande omleidingen blijven in voege, doorgaand verkeer rijdt nog steeds om via E40 of Moorselbaan (N411). Op woensdag 5 oktober wordt van de Brusselbaan opengesteld voor alle verkeer. Vanaf dan is verkeer aan kruispunt Hogeweg terug mogelijk met tijdelijke verkeerslichten. Vanaf de Brusselbaan kan men dan de Hogeweg niet meer in of uitrijden. Men kan wel terug de Jagershoek inrijden vanaf de Brusselbaan.”