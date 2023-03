Wereldwaterdag gaat niet onopgemerkt voorbij in Aalst: “Acht watertanks van elk 1.000 liter in de winkelgalerij”

Veel muziek, dans en theater net voor het begin van de lente: onze tips voor het weekend in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Net voor de lente begint en u naar buiten moet om naar de voorbijrazende wielerpelotons te kijken, is het nog even schuilen in de theater- en concertzalen. Wij hebben vijf tips voor u en daarvoor mag u gerust uw dansschoenen bovenhalen.