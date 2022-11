Wereldlichtjesdag op 11 december: “Zet een kaarsje voor je raam”, vraagt schepen De Meerleer (N-VA)

AalstOp 11 december is het Wereldlichtjesdag, ook in Aalst. Op de achterkoer van het historische stadhuis van Aalst worden lichtjes geplaatst aan de Japanse notenboom.

Ieder jaar op de tweede zondag van december vindt Wereldlichtjesdag plaats. Wereldwijd komen dan mensen samen om overleden kinderen te herdenken. Zij steken om 19 uur een kaarsje aan waardoor een golf van licht ontstaat. “Met mooie teksten, muziek of een gedicht creëren we ook in Aalst een warm moment om mensen die hun kind hebben verloren, een hart onder de riem te steken”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Caroline De Meerleer (N-VA).

Sedert 2015 neemt Aalst deel aan Wereldlichtjesdag. Het begon als een privé-initiatief maar werd in 2017 overgedragen aan en georganiseerd door het team Burgerzaken van de stad Aalst. De laatste hartverwarmende samenkomst dateert van 2019 omwille van COVID. “Dit jaar kunnen we Wereldlichtjesdag opnieuw fysiek laten plaatsvinden, meer bepaald aan de prachtige Japanse notenboom op de achterkoer van het stadhuis. Iedereen is daar welkom vanaf 18 uur. Het evenement start om 18.30 uur en wordt opgeluisterd door het Ensemble Incensum, dat opnieuw belangeloos hun medewerking heeft toegezegd, en door vrijwilligers die passende gedichten en teksten voorlezen”, geeft De Meerleer mee.

Oproep

In de aanloop naar zondag wordt er tevens een digitaal luik voorzien. Op de Facebookpagina van de stad Aalst worden vanaf maandag elke dag nieuwe berichten geplaatst. De Meerleer wil een warme omroep doen aan iedereen die dit wenst. “Wie wil, kan hieraan meewerken door een boodschap, een gedicht of muziek te posten op www.facebook.com/StadAalst. Daarnaast kan je ook op 11 december om 19 uur een kaarsje plaatsen voor je raam, aan je voordeur, in je huiskamer… als teken van begrip, steun en warmte. Indien je een foto van dat extra lichtje wil delen, kan dit ook via de Facebookpagina en #Chipka.”

Tijdens het ingetogen moment op Wereldlichtjesdag is het mogelijk een persoonlijke getuigenis af te leggen. Wie hierover vragen heeft of meer info wenst, kan een mailtje sturen naar wereldlichtjesdag@aalst.be

