Werelddag van Verzet tegen Armoede: “Slechte huisvesting weegt door op heel het gezin”

Aalst17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. In Aalst organiseerde Werkgroep ‘Stop de Armoede’, een samenwerkingsverband van middenveldorganisaties en mensen in armoede, een sensibiliserende actie in het straatbeeld. Dit jaar roepen ze op voor solidaire antwoorden en actie tegen de wooncrisis.

“Meer dan 2.400 Aalstenaars staan op de wachtlijst voor een sociale woning. In Vlaanderen zijn dat 180.000 gezinnen. Zij hopen een betaalbare woning te kunnen huren. De realiteit is dat ze vaak jaren moeten wachten. Wie een woning met drie slaapkamers nodig heeft, wacht gemiddeld meer dan 4 jaar. Ter vergelijking: 6 jaar geleden (2016), wachtten 1.258 mensen in Aalst op een sociale woning. De nood wordt elke dag prangender”, zeggen de actievoerders.

Volledig scherm Verzet tegen armoede in Aalst. © Swirko

“Deze gezinnen moeten met een klein budget op zoek naar een woning op de private huurmarkt. Daar krijgen ze te maken met heel wat concurrentie: tientallen kandidaten per woning. Want de goede woningen zijn zo weg. Gezinnen in armoede hebben vaak geen keuze en komen terecht in een ongezonde of te kleine woning. De gevolgen van slechte huisvesting wegen door op heel het gezin: gezondheidsproblemen, stress, minder onderwijskansen, sociaal isolement,...”

Op zaterdag 15 oktober op de Grote Markt in Aalst werd de droom van zovele mensen op wachtlijsten en in moeilijke leefomstandigheden visueel gemaakt. Deelnemers werden uitgenodigd om in de schoenen van mensen in armoede te gaan staan. Op de ‘te huur/te duur-muur’ konden ze ondervinden hoe moeilijk het is om vanuit die schoenen een betaalbare en degelijke woning te vinden. In creatieve ‘kijkwoningen’ kon je de woondromen verbeeld zien, terwijl je ondertussen een getuigenis hoorde van een Aalstenaar over de harde realiteit waar hij/zij op botst in de zoektocht naar een mens- waardige woonst.

De actie gemist? Je kan de kijkwoningen bekijken en de getuigenissen beluisteren in de Sint-Martinuskerk van 7 november tot 22 december 2022.

Volledig scherm Verzet tegen armoede in Aalst. © Swirko

