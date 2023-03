Werd medewerker van autokeuring in Erembodegem opzettelijk aangereden? Politie onderzoekt zaak

Basketbal BNXT League Okapi Aalst met vertrouwen naar Rotterdam: drie jonge talenten verlengen hun contract

Okapi Aalst staat woensdag voor een verraderlijke verplaatsing naar Feyenoord. De Rotterdammers wonnen in Brussel en verloren nipt tegen Bergen en Leuven. Desondanks wordt Feyenoord beschouwd als een van de sterkste Nederlandse ploegen in de Elite Silver. Okapi hoopt zijn ongeslagen status in de reeks te kunnen behouden.