Welkom in het groenste zwembad van het land: “Aquatopia filtert regenwater tot zwembadwater, een primeur voor ons land”

Aalst Waarom Prins Filip, nog voor hij koning was, het café van Antoinette in Aalst binnenstap­te: boek vertelt verhaal over ‘Aalsterse sterke vrouwen’

Dirk Meert, David Goossens en Jan Louies schreven ‘Aalsterse Sterke Vrouwen’, een boekje over legendarische vrouwen die de geschiedenis van Aalst hebben gekleurd. De schrijvers raken daarmee een onverteld stukje verleden aan, want gewoonlijk gaat het in geschiedenisboeken vooral over mannen. Forum Aalst Historiek vertelt het verhaal van Louisa Mayart, Jeanneke Boon, Malvina Chassé, Antoinette van Den Biekerf en tal van andere sterke vrouwen die Aalst maakten tot wat het vandaag is.

11 september