Weggejaagd door klagende buren: zomerbar Bloom opent deuren op nieuwe locatie

Erwin (65) is op pensioen en helpt Farahman (21) zoeken naar een job: “Zeer verrijkend, je steekt veel op van de jongere”

Sinds 2021 zijn er 76 Aalsterse duo’s ingestapt in ‘Duo for a Job’. 50-plussers uit Aalst delen hun ervaringen met een jongere met een migratieachtergrond die op zoek is naar werk. Eén van die duo’s: de 65-jarige Erwin Callebaut en de 21-jarige Afghaan Farahman Shafi. “Het is ook voor mij zeer verrijkend”, zegt Erwin.