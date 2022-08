Wegenwerken aan kruispunt Hogeweg met Brusselbaan: “Extra verkeershinder vanaf 5 september”

Aalst De Molen­straat autovrij vanaf De Werf? “Geen enkele reden om nog door de straat te rijden”

Is de tijd rijp om de Molenstraat in Aalst - deels - autovrij te maken? Voormalig schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (Vooruit) denkt van wel, bevoegd schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aarzelt nog. De volgende stap naar minder auto’s ligt voor de hand: auto’s en parkeerplaatsen tot aan De Werf, vanaf daar is de straat van de schoolgaande jeugd, shoppende Aalstenaars en terrassen. Bij de heraanleg van de straat is daarop al geanticipeerd.

