Weesgedichten overspoelen Vlaanderen: “Bedacht in Utopia Aalst tijdens corona, ondertussen doen al 60 bibliotheken mee”

Aalst Kunste­naars moeten na 17 jaar uit atelier aan de Tragel: “Zoektocht naar nieuwe locatie verloopt moeizaam”

De kunstenaars van Kunstencentrum Tragel moeten tegen het einde van het jaar uit hun ateliers en tentoonstellingsruimte in Aalst. In het gebouw van de voormalige spinnerijfabriek FFR, Filature et Filteries Réunies, komen Aalsterse kunstenaars al 17 jaar samen om te creëeren. Het gebouw is ondertussen 150 jaar oud en de eigenaar ziet het niet langer meer zitten om te verhuren door de slechte staat van het pand. De zoektocht naar een nieuwe locatie verloopt moeizaam.

25 oktober