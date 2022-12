WEERBERICHT. Zware regen en bewolking in Aalst vanochtend

Aalst Valse bommelding in hotel in Aalst: politie op zoek naar beller

De Korte Nieuwstraat in Aalst werd in de nacht van donderdag op vrijdag drie uur lang afgesloten nadat er een bommelding was binnengekomen voor het Keizershotel in Aalst. De politie sloot meteen de straat af en is een onderzoek opgestart. De hotelgasten en het personeel werden niet geëvacueerd, gezien de koude temperaturen buiten.

16 december