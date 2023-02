WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolking in Aalst

Ben­de-overlever David Van de Steen krijgt via Instagram vriend­schaps­ver­zoek van overleden zus: “Dit gaat veel te ver”

David Van de Steen, die in 1985 in Aalst een aanslag van de Bende van Nijvel overleefde, is bijzonder aangeslagen nadat hij eerder vandaag via Instagram een vriendschapsverzoek kreeg van zijn overleden zus. Zij liet het leven tijdens de gewelddadige overval van de bende. “Is dit bedoeld om mij te intimideren?", vraagt Van de Steen zich af.