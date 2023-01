WEERBERICHT. Vanochtend kans op lichte regen en redelijk helder weer in Aalst

Aalst Dennis De Wolf ontwerpt carnavals­af­fi­che 2023: “Op naar een feest van drie dagen, me veil hoempapa!”

Dennis De Wolf is de ontwerper van de affiche van Aalst carnaval 2023. Al in 2020 ontwierp hij de winnende carnavalsaffiche met de titel ‘Dzjing – klet - boem. Vedrom me de groeiten trom’, maar door corona kon moest carnaval en de voorstelling van de affiche uitgesteld worden. Tot nu dus.

13 januari