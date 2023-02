WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolking in Aalst

Aalst Stefaan Van den Abeele wint Groene Pluim: “Hij zette klimaatac­ties op poten in Aalst”

Groen Aalst reikte dit weekend in het bijzijn van Kristof Calvo voor de zeventiende maal de Groene Pluim uit. De winnaar werd Stefaan Van den Abeele, leerkracht en vrijwilliger van het Vredeshuis. In 2022 was hij trekker van meerder klimaatacties-, en initiatieven in Aalst

31 januari