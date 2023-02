WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Aalst

vrouwenvoetbal super league Loes Van Mullem verlengde contract bij Eendracht Aalst Ladies: “Niet de ambitie om profspeel­ster te worden”

Eendracht Aalst Ladies maakt werk van een competitieve ploeg voor volgend seizoen en verlengde de contracten van de sterkhouders Annelies Van Loock, Frieke Temmerman en Loes Van Mullem. De laatste is de draaischijf van de ploeg en was gegeerd bij een aantal grote clubs, maar ze koos voor een verlengd verblijf in de Ajuinenstad.