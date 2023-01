WEERBERICHT. Kans op bewolking in Aalst vanochtend

Aalst Goede Liekens maakt promo voor ‘onlyfans-pagina’ van carnavals­groep De Loge: “Stem op je favoriete kontje”

In Aalst weten ze dat carnavalsgroep De Loge niet vies is van een stunt en vaak met weinig om het lijf in de stoet verschijnt. Dit jaar lanceert de groep een ‘onlyfans-pagina’ waarbij je voor het knapste kontje kan stemmen. Er zijn in totaal 13 keuzemogelijkheden.

