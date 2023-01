WEERBERICHT: In Aalst zwaarbewolkte ochtend

Aalst 4,1 miljoen euro om voormalig stadhuis op te kalefate­ren: “Toestand is ronduit dramatisch”, zegt Groen.

4,1 miljoen euro, zoveel geeft de stad Aalst uit om de gebouwen van het vroegere stadhuis weer in een degelijke staat te zetten. Lander Wantens van oppositiepartij Groen noemt de toestand van de site Stadhuis-Landhuis-Pupillen ‘dramatisch’. “Het is een gebrek aan onderhoud én respect voor de eigen gebouwen”, zegt hij. De partij vreest ook dat de trouwzaal zal ‘vermarkt’ worden, verkocht dus, maar het stadsbestuur ontkent dat daar een beslissing over is genomen.

18 januari