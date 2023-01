WEERBERICHT. In Aalst kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Aalst “Mijn nonkel en Pelé waren goeie vrienden, ik heb zelfs nog op zijn schoot gezeten”: was Pelé ooit in het Aalsterse om een jeugd­vriend te bezoeken?

Was Pelé ooit in Moorsel en poseerde hij daar met enkele inwoners voor een foto? Sinds de dood van de beroemde voetbalvedette net voor Nieuwjaar circuleert er een mysterieuze afbeelding op sociale media. Volgens de urban legend was Pelé een jeugdvriend van Zézé Gambassi, een speler van Eendracht Aalst, en was hij in Moorsel op bezoek. Feit of fictie? Gretel Van Droogenbroeck (56) uit Herdersem, het lievelingsnichtje van Gambassi, vertelt ons hoe de vork in de steel zit.

14 januari