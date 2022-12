WEERBERICHT. In Aalst heldere ochtend

Aalst Energiekos­ten Carrefour Aalst stegen dit jaar al met 52.000 euro: “De zonnepane­len zijn besteld, niet warmer dan 18 graden in winkel”

Frederic Van Landeghem, zaakvoerder van de Carrefour Market in de Raffelgemstraat, slaat alarm over de exuberante energieprijzen. “Op een jaar tijd zag ik onze energiefactuur vervijfvoudigen tot ruim 14.000 euro. Hierdoor dreigen we het jaar af te sluiten met verlies”, zegt Frederic. De uitbater probeert met een reeks maatregelen het tij te keren. Zo zijn de zonnepanelen in bestelling, worden open koelkasten vervangen door gesloten exemplaren en zal het in de supermarkt niet warmer zijn dan 18 graden.

6 december