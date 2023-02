WEERBERICHT: Het weer wordt warmer in Aalst

Aalst Eco­lo-Groen trekt vraag over ‘antisemi­tisch’ Aalst carnaval terug: “Eerst Aalst wegzetten als racisti­sche stad en dan de vraag intrekken”, zegt burgemees­ter D’Haese (N-VA).

Ecolo-Groen laat weten dat parlementslid Simon Moutquin zijn vragen over Aalst carnaval toch niet zal stellen. Of het om uitstel of afstel gaat, is niet duidelijk. In zijn originele vraagstelling vroeg Moutquin aan minister Verlinden of ze racisme en antisemitisme in de Aalsterse stoet een halt zou toeroepen.

8 februari