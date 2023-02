WEERBERICHT. Heldere ochtend in Aalst

Aalst Aalsterse Voor­uit-mandataris­sen storten geld voor noodhulp in Syrië en Turkije: “Oorverdo­vend stil bij ons stadsbe­stuur.”

In Antwerpen betuigde burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn medeleven aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. De stad stort 20.000 euro aan noodhulp. “In Aalst is het oorverdovend stil bij het stadsbestuur”, vindt oppositiepartij Vooruit.