WEERBERICHT: Bewolking in Aalst vanochtend

Aalst MIJN STAD. Freekje Van Schuylen­bergh (38), ook wel de moedige ‘Mevrouw Lef’: “Ik vier nog elk jaar carnaval”

“Ik ben een Aalstenaar en dus genieten van het leven hoort erbij.” Toch heeft Freekje Van Schuylenbergh (38) of ‘Mevrouw Lef’ al enkele jaren een moedige strijd. Acht jaar geleden werd ze getroffen door een bloeding in de hersenen, waardoor ze ‘gevangen’ zit in haar eigen lichaam. Een gesprek over onvoorwaardelijke vriendschappen en hoop op een toegankelijkere stad voor iedereen. “Soms past een vriendin de kleren in de winkel en wacht ik buiten.”

23 januari