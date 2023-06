WEER. Zwaarbewolkt in Aalst vanochtend

“Hij verbraste ruim 5.500 euro per maand aan luxeprosti­tu­ees”: hoe Affligem-brouwerij inzet werd van hallucinan­te oplich­tings­zaak

Niet minder dan 23 slachtoffers, die samen 3,2 miljoen euro in rook zagen opgaan. In Brussel is de geruchtmakende rechtszaak rond de Affligem-brouwerij van start gegaan. De hoofdrolspelers: een bekende biertelg uit Affligem en een notoire West-Vlaamse oplichter. Zij schoten vandaag met scherp op elkaar. Een verhaal over goedgelovigheid, een ‘miljoenenerfenis’ en monniken die op hun uitgeleende centen wachten. “Hij heeft onder meer geld geleend van zijn eigen dochters. Heel die familie is gebroken.”