WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Aalst

Ex-geletrui­dra­ger Willy Teirlinck wordt op zijn 74ste wereldkam­pi­oen: “Mijn concurrent was onverslaan­baar... Allé, dat zei men toch”

Gestopt in 1986, maar 37 jaar na het beëindigen van zijn profcarrière is Willy Teirlinck uit Teralfene wereldkampioen op de weg geworden. In de categorie 75-plussers weliswaar. “Een overwinning die écht wel op mijn stevig palmares mag blinken”, zegt de ex-geletruidrager trots. Hij vertelt ons hoe zijn leven nog altijd in het teken van koers staat, maar hoe daarin ook ruimte is voor een glas wijn.