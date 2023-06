WEER. Vanochtend bewolkt weer in Aalst

Bewoners kunnen zelf brandende haag blussen nadat barbecue even misgaat

In de Tolstraat in Nieuwerkerken bij Aalst werd de brandweer zondag in de late namiddag even opgeroepen voor een brand in de tuin van een woning. Een barbecue was er even fout afgelopen, maar de bewoners konden uiteindelijk het vuur zelf doven met hulp van de buren.