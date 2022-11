Weer tweerichtingsverkeer in Vaartstraat: “Maar je mag de straat alleen in via de Graanmarkt, niet via Albert Liènartstraat”

Bij de invoering van het circulatieplan in augustus 2021 was de Vaartstraat een eenrichtingsstraat geworden voor auto’s. Later schroefde de stad de maatregel terug en konden auto’s weer in twee richtingen vanaf de uitrit van de ondergrondse parking van De Post-site. Nu wordt de volledige Vaartstraat weer tweerichtingsverkeer. “Het is een proefproject”, stelt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Een meerderheid in het schepencollege van N-VA en Open Vld vroeg naar een aanpassing, zodat autoverkeer vanaf Utopia weer richting Sint-Annabrug en Rechteroever kan. “Maar pas op, je mag alleen de straat inrijden vanaf de Graanmarkt. Niet vanaf de Albert Liènartstraat en het station dus. Er zal daar streng op toegezien worden”, zegt de schepen.