WEER. In Aalst kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Beklaagde riskeert zes maanden cel nadat hij voor vijfde keer rijverbod negeerde

Een man en zijn vrouw stonden vandaag samen terecht voor de Aalsterse politierechter nadat de man opnieuw had gereden zonder rijbewijs. Zijn vrouw zat toen in de wagen als passagier, maar had al meermaals gezegd dat hij helemaal niet mocht rijden. “Ik verstopte zelf mijn sleutels, maar hij vond ze altijd", verklaarde de vrouw.