WEER. In Aalst een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Arendwijk zone 30 en om de tien minuten een bus: “Botermelk­s­traat en Binnen­straat krijgen statuut fiets­straat”

De stad past het wijkcirculatieplan van de Arendwijk in Aalst aan. Zo wordt een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur ingevoerd in de hele wijk. Om de tien minuten stopt er een lijnbus.