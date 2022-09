Weer hinder op de E40 richting Oostende ter hoogte van Aalst

Aalst In 2015 gevlucht uit Syrië, nu een eigen restaurant: “Ik wist meteen dat ik in deze straat een zaak wou beginnen”

In 2015 vluchtte Jowan Najar (30) nog voor de oorlog in Syrië, nu opent hij het restaurant Najjar Snack Resto in de Kattestraat in Aalst. Het was zijn grote droom om ooit zelfstandige te worden en die komt nu uit. Hij opent een pitarestaurant, met een Syrische toets.

12 september