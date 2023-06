WEER. Helder weer in Aalst vanochtend

ENGIE trekt aanvraag Affligemse windturbi­nes in: “In augustus komt er een nieuwe aanvraag”

Zowat een half jaar nadat ENGIE en Eoly Energy een vergunning aanvroegen voor twee windturbines in Affligem, wordt het dossier opnieuw ingetrokken. “Om het dossier verder te onderbouwen”, klinkt het. Van een overwinning van het Affligemse gemeentebestuur en het actiecomité Affligem Windstil is dus geen sprake. In augustus zal een vernieuwde aanvraag worden ingediend.