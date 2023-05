WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Aalst vanochtend

Bijzonder bijstands­team van de Aalsterse politie bestaat 10 jaar: “Veiligheid waarborgen in de moeilijk­ste situaties”

Het bijzondere bijstandsteam van Politie Aalst bestaat tien jaar. 40 à 50 keer per jaar wordt het team ingezet in de meest gevaarlijke omstandigheden. Aalst werkt samen met Ninove en Dendermonde. In en rond Utopia werd ORCO deze namiddag in de kijker gezet. Zowat 90 genodigden woonden de academische zitting bij en konden daarna van een demonstratie genieten.