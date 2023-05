Week van de Stenen Winkel: “Win een dagje all-in in Aalst”

Geef je sporttenue of tennisrac­ket een tweede leven: “Eerste inzamel­unit staat aan Schotte”

Voortaan kan je gebruikte sporttenues, tennisracketten of sportschoenen deponeren in de inzamelunits van Sportwijk Schotte en Stroom. Zij hopen zo sportkledij een tweede leven te geven. Er staat een eerste inzamelunit aan sportcomplex Schotte in Erembodegem.