Week van de Korte Keten in Aalst: “Ontspannende fietstocht en een heerlijk lokale maaltijdbox”

Aalst/OpwijkVan 14 tot 22 mei 2022 is het de Week van de Korte Keten. Verschillende organisaties en producenten heten je welkom op hun activiteit waarbij ze lokale producten recht van bij de boer in de schijnwerpers plaatsen. Het Landschap van Erembald tot Kravaalbos in Aalst, Asse, Affligem en Opwijk zet twee acties op poten: een ontspannende fietstocht en een heerlijk lokale maaltijdbox.

Verse, smaakvolle en gezonde producten. De boeren zetten er zich elke dag voor in. Producten die rechtstreeks bij de boeren uit de streek zijn aangekocht, hebben een grote meerwaarde: ze zijn vers en superlekker, de boer krijgt er een eerlijke prijs voor en het belast minder het milieu.“Vanuit het Strategisch Project Erembald tot Kravaalbos hebben we bijzondere aandacht voor landbouw en de korte keten. Op heerlijklokaal.be en in de brochure (H)eerlijk lokaal geven we al enkele jaren een overzicht van waar je in Aalst, Asse, Affligem en Opwijk terecht kan voor kakelverse eieren, melk, groenten, fruit en andere producten”, vertelt projectcoördinator Jeroen Bral.

Jaarlijks in mei vindt in Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats. Het Landschap van Erembald tot Kravaalbos organiseert tijdens die week twee acties om de korteketenproducenten uit de eigen regio in de schijnwerpers te plaatsen. “Op 15 mei geven we het startschot van onze fietstocht langs de deelnemende korteketenproducenten. Bij de producenten krijg je een rondleiding, een proevertje, de mogelijkheid om iets aan te kopen, .... We voorzien hierbij ook een spaarkaart waarmee je kans maakt op een (H)eerlijk Lokaal verwenpakket. Je hebt bovendien de hele week de tijd om je spaarkaart vol te krijgen”, zegt Bral.

Dit jaar pakt het project ook nog uit met een heel originele actie. Ze stelden een heerlijk lokale maaltijdbox samen die mensen uit de regio kunnen bestellen. De recepten werden uitgewerkt door Leen van de biodynamische dorpsboerderij Kollebloem met ingrediënten uit de streek en producten van de deelnemende producenten. Een box bevat steeds ingrediënten voor een soepje, kruidig slaatje en seizoensovenschotel. Je kan kiezen uit een box voor 2 personen of 4 personen, vegetarisch of met vlees. Aanvullend wordt er ook wijn, bier en fruitsap aangeboden. “Bestellen doe je eenvoudig via www.heerlijklokaal.be. We sluiten de verkoop af op 12 mei. Maar aangezien de maaltijdbox een eenmalig initiatief is en bovendien beperkt in aantal, denk ik dat je best niet te lang aarzelt”, promoot Jeroen Bral hun actie.