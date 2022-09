Week van de Duurzame Gemeente: “Sociale Kruidenier, Broeiklas LeerKRACHT en Zonder Honger naar Bed zijn duurzame helden”

“In Aalst willen we inderdaad niemand achterlaten”, stelt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Een groot deel van de stedelijke middelen gaat naar Aalstenaars die het moeilijk hebben en elke dag geven talloze medewerkers van de Stad het beste van zichzelf om deze stadsgenoten te helpen. Toch kan de overheid het niet alleen. Met deze actie willen we een aantal organisaties in de kijker plaatsen die op verschillende manieren hulp bieden aan Aalstenaars die het wat moeilijker hebben. Dat is vanzelfsprekend goed voor de betrokken mensen, maar het is ook goed nieuws voor de gehele gemeenschap. Als er meer mensen beter opgeleid zijn, zelfredzaam zijn, actief zijn… komt dat natuurlijk aan de gehele samenleving ten goede.”

De sociale kruidenier is een winkel voor mensen die niet genoeg geld overhouden om voeding, onderhouds– en verzorgingsproducten te kopen. ‘Zonder honger naar bed’ is een online groep waarin Aalstenaars andere Aalstenaars helpen. De groep zet zich dagelijks in om mensen met voedselnood toch aan een maaltijd te helpen via het verdelen van ‘overschotten’ van maaltijden. Broeiklas vzw voorziet in huistaakbegeleiding en helpt bij het verwerken van de leerstof in De Gendarmerie. LeerKRACHT Aalst vzw brengt vrijwillige lesgevers, al dan niet met pedagogisch diploma of ervaring, en kansarme kinderen uit de lagere school bij elkaar en volgt de twaalf maanden durende huiswerkbegeleiding op. Hiervoor gaan ze bij de kinderen thuis.