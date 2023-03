Wat te doen in Aalst: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is Aalst de ideale uitvalsbasis. De Oost-Vlaamse stad is vooral bekend om het grootste carnavalsevenement in België, maar er valt nog heel wat meer te beleven: van het Stedelijk Museum tot een Instagram- en TikTok-tour langs twaalf must-see locaties. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

1. Grote Markt

Volledig scherm De Grote Markt in Aalst met de Borse van Amsterdam, het standbeeld van Dirk Martens en het oud schepenhuis met belforttoren en gebiedshuisje. © Swirko

De Grote Markt is de ideale plek om je citytrip in Aalst te starten. Je vindt er tal van historische gebouwen en standbeelden: van de Borse van Amsterdam en het stadshuis met prachtige rococogevel tot het standbeeld van Dirk Martens en Odineke. Dé blikvanger is het oud schepenhuis met belforttoren en gebiedshuisje, in de volksmond ‘het Belfort’ genoemd. Dat imposante gebouw is normaal elke derde zondag van de maand te bezoeken, maar is momenteel helaas gesloten tot eind 2024 voor restauratiewerken. Maar geen nood, Aalst en haar Grote Markt hebben genoeg te bieden! Genieten van het uitzicht doe je bij een lekker drankje of hapje op een van de vele terrassen.

Waar? Grote Markt, 9300 Aalst

Meer info vind je hier.

2. ‘t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst

Volledig scherm Stedelijk museum in Aalst © Stad Aalst

In het voormalige hospitaal huist vandaag het Stedelijk Museum van Aalst, waar je alles te weten komt over de geschiedenis van de stad. Je ontdekt er meer over het ontstaan van Aalst, over de geschiedenis van carnaval en je maakt er kennis met allerlei bekende historische figuren die geboren zijn in de stad. Zo kan je er een bezoek brengen aan tentoonstellingen over het DNA van Aalst, over Priester Daens en landschapsschilder Valerius De Saedeleer. In de ontmoetingsruimte van het museum staat een grote overzichtswand waar verschillende belangrijke gebeurtenissen uit de regio visueel worden weergegeven op een tijdslijn.

Waar? Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst

Wanneer? Dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Gesloten op feestdagen.

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

3. Borse van Amsterdam

Volledig scherm De Borse van Amsterdam in Aalst © Neos Ninove

Op de Grote Markt, waar in de middeleeuwen het vleeshuis stond, vind je de Borse van Amsterdam. De naam verwijst naar de afspanning op de handelsroute Rijsel-Amsterdam. Het iconische gebouw in Renaissance-bouwstijl werd gebouwd in 1630 en was ten tijde van Daens de verzamelplaats van de conservatie katholieke partij. Vandaag huist in het pand een restaurant, waar je kan uitrusten met een hapje of drankje terwijl je uitkijkt op de Grote Markt.

Waar? Grote Markt 26, 9300 Aalst

Wanneer? Het restaurant is geopend op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 24 uur.

Prijs? Voor een maandmenu met vier gangen betaal je 45 euro. De prijzen van de hoofdgerechten variëren tussen 26 en 48 euro.

Meer info vind je hier.

4. Sint-Martinuskerk

Volledig scherm Sint-Martinuskerk Aalst. © Swirko

In het hart van Aalst, vlakbij de Grote Markt, vind je de Sint-Martinuskerk. De rooms-katholieke kerk werd gebouwd over een tijdspanne van maar liefst 180 jaar en was tot de bouw van de Sint-Jozefkerk in 1868 de enige parochiekerk in de stad. Het gebouw is een stijlvoorbeeld van de Brabantse gotiek en bevat heel wat kunstwerken, waaronder ‘De Pestlijders’, een barokschilderij van Pieter Paul Rubens. De Sint-Martinuskerk is toegewijd aan de patroonheilige Sint-Maarten. In tegenstelling tot in heel wat andere Vlaamse steden beloont hij, en niet Sinterklaas ieder jaar alle brave kinderen in Aalst met snoep en cadeaus.

Waar? Priester Daensplein, 9300 Aalst

Wanneer? Van maandag tot en met zondag, van 1 april tot en met 30 oktober van 9 tot 17 uur, van 1 november tot en met 31 maart van 9 tot 16 uur.

Prijs? Gratis. Een gegidste rondleiding van twee uur kost 70 euro.

Meer info vind je hier.

5. Carnavalswerkhallen

Volledig scherm In de carnavalswerkhallen werken carnavalisten maandenlang aan hun praalwagens. Rechts: muurschildering als eerbetoon aan keizer Kamiel en Ilse Uyttersprot. © Wannes Nimmegeers / Swirko

Wie Aalst zegt, zegt carnaval. Ieder jaar zakken eind februari duizenden mensen af naar de Ajuinenstad om mee te feesten en de spot te drijven met lokale, nationale en internationale gebeurtenissen. Ook op andere momenten van het jaar kan je in de stad proeven van de carnavalssfeer. Een bezoek aan de carnavalswerkhallen is ideaal om het bekende feest beter te leren kennen. Een gids neemt je mee achter de schermen van de verschillende hallen waar carnavalisten maandenlang werken aan hun praalwagens. En ook de buitenkant is een bezoekje waard: elk jaar zetten graffiti-artiesten een nieuwe muur in een nieuw jasje. Zo maakten ze vorig jaar een eerbetoon aan enkele overleden carnavalsfiguren. Het werd een ode aan keizer Kamiel, Ilse Uyttersprot en de oudste voil jeanet Cyriel Troch.

Waar? Hoge Vesten 66, 9300 Aalst

Wanneer? Op reservatie

Prijs? Een gegidste rondleiding van anderhalf uur kost 70 euro. Maximum 25 personen per gids.

Meer info vind je hier.

6. Stadspark

Volledig scherm Het stadspark van Aalst in de herfst vanuit de lucht. © Tim Delmoitie

Wie even wil ontsnappen aan de drukte van de stad kan terecht in het Stadspark, een groene oase op slechts 800 meter van de Grote Markt met wandelpaden, speeltuinen en visvijvers. Het park werd in 1915 aangelegd onder impuls van toenmalig schepen Désiré De Wolf. Het was één van de openbare werken waarmee men de vele werkloze mannen een inkomen wou bieden. Vandaag ademen de oorspronkelijke constructies als de brug, het kaarthuisje, tuinhuisje en het melkhuisje nog steeds de typische sfeer van toen uit. In dat laatste huisje kan je op het terras genieten van een hapje en drankje met uitzicht op het park.

Waar? Parklaan, 9300 Aalst

Meer info vind je hier.

7. Standbeelden

Volledig scherm Links: het standbeeld 'De Verteller' ter ere van Louis Paul Boon. Rechts: het carnavalsmonument van Aalst. © Rutger Lievens / Jan Louies

Heel wat historische figuren hebben een verleden in Aalst en worden geëerd met een standbeeld in de stad. Zo staat in het midden van de Grote Markt het beeld van Dirk Martens, de eerste drukker van de Zuidelijke Nederlanden en kan je op de Oude Vismarkt een bronzen monument van Aalsterse landschapsschilder Valerius De Saedeleer bewonderen. Ook schrijver en ereburger Louis Paul Boon kreeg een standbeeld. Op het Utopiaplein zit je oog in oog met ‘De Verteller’ en op de binnenkoer van het stadshuis vind je een beeld van Odineke, het hoofdpersonage uit zijn bekende boek ‘De Kapellekensbaan’. Ten slotte mag een verwijzing naar Aalst Carnaval uiteraard niet ontbreken. Op de Hopmarkt vind je dan ook een bronzen beeld van de Aalsterse kunstenaar Hendrik Muylaert dat een naakte, geslachtsloze Voil Jaennet voorstelt, die al wankelend zijn schoen uittrekt.

Waar? Centrum Aalst

Meer info vind je hier.

8. Geboortehuis en monument van Adolf Daens

Volledig scherm Geboortehuis Adolf Daens / Priester Adolf Daens © Google Maps / RV

Naast de historische figuren die hierboven al aan bod kwamen, mogen we ook Adolf Daens niet vergeten. De priester zette zich in voor de belangen van de arbeiders en ijverde voor politieke en sociale hervormingen. Ter nagedachtenis van zijn werk, staat op het Werfplein een standbeeld van Daens, omringd door een arbeidersgezin. Ook zijn geboortehuis vind je nog terug in Aalst, in de Kerkstraat nummer elf. Vandaag vind je hier een bar, ideaal om even halt te houden en je dorst te lessen.

Waar? Het geboortehuis: Kerkstraat 11 / monument: Werf 2, 9300 Aalst

Meer info vind je hier.

9. Route 9300

Volledig scherm Route 9300 brengt je onder meer naar het beschilderde basketbalveld op het Ezelsplein. © Stad Aalst

Met tieners op stap? Of gewoon zin om de stad op een andere manier te ontdekken? Daarvoor is Route 9300 de ideale manier. De wandeltocht brengt je langs twaalf mooie en fotogenieke locaties in Aalst die perfect zijn voor een post op Instagram of TikTok. Op elke plek is er een zie-, doe- en ontdekopdracht om je te overtuigen dat Aalst veel meer is dan carnaval alleen. Enkele hoogtepunten: de nieuwe bibliotheek Utopia, het beschilderde basketbalveld op het Ezelsplein en de Grote Markt waar je tips krijgt om het belfort perfect te fotograferen en enkele typische Aalsterse dialectwoorden leert.

Waar? Centrum van Aalst, de ROUTE 9300-folder is te koop in het toeristisch infokantoor van Visit Aalst (Hopmarkt 51).

Wanneer? Het infokantoor is op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 17 uur en op zon- en feestdag van 13 tot 17 uur.

Prijs? De ROUTE 9300-folder is voor één euro EUR te koop in het toeristisch infokantoor van Visit Aalst .

Meer info vind je hier.

10. Keizersplein

Volledig scherm Het Keizersplein met haar typerende bomenrij en herenhuizen. © Geert De Rycke

Ook het Keizersplein met haar kenmerkende bomenrij is een bezoekje waard tijdens je citytrip. In de achttiende en negentiende eeuw bouwde de bourgeoisie er typische witte herenhuizen op de restanten van de middeleeuwse wallen. Vroeger woonden hier de kopstukken van de liberale en conservatieve partij en verschillende fabrieksbazen met in hun achtertuin de fabrieken. In 1997 werden het plein en de herenhuizen rondom beschermd als stadszicht. Het begin en einde van de bomenrij worden vandaag gevormd door het standbeeld van koningin Astrid en koning Boudewijn.

Waar? Keizersplein, 9300 Aalst

