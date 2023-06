Wat een feest moest worden voor iedereen, laat de Aalsterse cafébazen werkloos achter: “Pure broodroof”

Aalsterse carnavals­we­reld rouwt om Glen (31): “Hij heeft gevochten als een leeuw”

De Aalsterse carnavalsgroepen en het team van Utopia treuren om het overlijden van Glen Roels (31), die tegen kanker vocht. “Slaap zacht, je hebt het verdiend”, zegt zijn familie. Het feest voor ‘5 jaar Utopia’ is uitgesteld, in de plaats daarvan ligt in de inkomhal van de bibliotheek een rouwregister. “Glen was een vriend van iedereen – hoe kan het ook anders – met een bijzondere boon voor carnaval.”