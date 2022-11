Wat een comeback van Atelier Gist: “Voor het eerst sinds verhuis in Gault&Millau en direct hoogste nieuwkomer”

GeraardsbergenVoor het eerst sinds de verhuis naar Geraardsbergen staan Jason Spinoy (30) en Laurence Menten (30) met Atelier Gist weer in Gault&Millau. Van een mooie comeback gesproken: Atelier Gist is meteen een van de vier hoogste nieuwkomers van Vlaanderen met een scoren van maar liefst 15 op 20. “Dit is het duwtje in de rug dat we nodig hadden”, zeggen Jason en Laurence dolblij.

Voor een publiek van meer dan vijftienhonderd restaurateurs, journalisten en partners stelde Gault&Millau de twintigste editie van de Belgische Gids voor. De anonieme inspecteurs van de gids bezochten een jaar lang de fijnste adressen van ons land, wat resulteerde in een gids met meer dan 1380 adressen, liefst 125 nieuwe adressen en 168 stijgers. Er zijn dit jaar vier hoogste nieuwkomers ex-aequo in Vlaanderen: Willem Hiele in Oostende, Misera in Antwerpen, Modest in Oudsbergen en dus ook Atelier Gist in Geraardsbergen. Alle vier behaalden ze een score van 15/20. Een serieuze opsteker voor Laurence en Jason van Atelier Gist.

Verhuis en corona

“Het is niet dat we zo heel erg bezig zijn met die punten en we hadden er niet speciaal naartoe gewerkt, maar zeker wel op gehoopt”, zegt een dolgelukkige Laurence. Toen ze nog in Aalst hun schitterende horecazaken L’Histoire 32 en Burnt openhielden haalden ze altijd zeer mooie punten in Gault&Millau. Zo haalde L’histoire 32 een mooie 14 op 20 en Burnt 14,5 op 20. Ze hoopten dat succes door te trekken in het nieuwe Atelier Gist in Geraardsbergen. Nu zijn ze dus terug in Gault&Millau met een nog hogere score: 15/20.

Oud boerderijtje

“We kochten en verbouwden er een oud boerderijtje. Onze zaak ligt wat afgelegen dus we konden een duwtje in de rug zeker gebruiken. Het is de eerste keer sinds de verhuis en corona dat we er weer in staan, vorig jaar werden we wel vermeld op de website”, zegt Laurence. “Deze vermelding met superscore in Gault&Millau is dat duwtje dat we goed konden gebruiken. We zijn op het podium geroepen, we zijn er heel blij mee”, zegt ze. Chef Jason Spinoy staat bekend om zijn pure keuken. “Niet te veel tierlantijntjes, we laten de pure producten schitteren, gecombineerd met natuurwijnen en alcoholvrije sappen.”

Atelier Gist kan je ontdekken via https://www.ateliergist.be.

