Wandeling van kerk tot kerk: “Van Mijlbeek naar de abdij van Affligem”

Van jeugdspe­ler tot hoofdspon­sor: Cirio's tattooshop sponsort komend seizoen eerste ploeg KFC Evergem

Cirusso Art is komend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van het eerste elftal van voetbalploeg KFC Evergem. De tattooshop met zes vestigingen in België is in handen van Cirio Wassenhove (24) en Thomas Ruffai (27), twee heren die in hun jeugdjaren nog de geel-rode clubkleuren verdedigden. “Het is altijd mijn droom geweest om mijn jeugdclub later te kunnen sponseren.”