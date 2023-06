Wandeling door natuurgebied Hooilanden van Honegem

Strengere handhaving tegen zwerfvuil op komst: “Boete kan oplopen tot 350 euro”

In april werd de totaalaanpak van de stad Aalst in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort via een grote campagne reeds bekend gemaakt. Aanvullend binnen deze totaalaanpak beslist de stad nu om in de zomermaanden extra te controleren op zwerfvuil tijdens evenementen.