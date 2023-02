Wandelen langs parken en bossen: ontdek de groene stadsrand van Aalst

Aalst Aalst is tweede stad van het land met wijkwerker geestelij­ke gezond­heids­zorg: “Als het niet gaat, praat of schrijf erover”

In de Rechteroeverwijk en stationsbuurt van Aalst is er sinds kort een wijkwerker geestelijke gezondheidszorg actief. Aalst is nog maar de tweede stad van het land waar zo’n wijkwerker aan de slag gaat. “Ik probeer contact te leggen met Aalstenaars die alleen met heel wat problemen zitten.” Wij spraken met Janes Demeersseman over zijn unieke functie.

29 januari