Wally danst op Autoloze Zondag: “Pintjes, pizza en plaatjes”

Moeten broers binnenkort naar assisen voor doodslag op Lukas Vanderput­ten (29): raadkamer verwijst beide verdachten door

Jente V. (25) en Jelle V. (29) verschenen dinsdagochtend voor de raadkamer in Dendermonde. Daar viel de beslissing of ze al dan niet doorverwezen worden naar de KI in Gent, voor hun rol bij het overlijden van Lukas Vanderputten (29) in Aalst. Hij kreeg enkele rake klappen door de broers en stierf twee weken later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “Wij hopen de kwalificatie van doodslag nog te veranderen naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolgd zonder het oogmerk te doden”, zegt advocaat Raan Colman.