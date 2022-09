Waarom Prins Filip, nog voor hij koning was, het café van Antoinette in Aalst binnenstapte: boek vertelt verhaal over ‘Aalsterse sterke vrouwen’

Moorsel Nieuwe eigenaar tekende pas compromis om woning te kopen, half uur later gaat pand in vlammen op

In de Land Van Aalststraat in Moorsel is vrijdagavond een brand ontstaan aan een woning. Het pand stond al een tijdje te koop en was net verkocht toen er een zware brand uitbrak. De schade is aanzienlijk en het bovenste appartement is compleet onbewoonbaar.

