Vuurwerk in Aalst: mag het of mag het niet?

Heldergem Elektri­sche stoel in schoon­heids­sa­lon vat vuur, schade blijft beperkt

In de Heldergemstraat in Heldergem is woensdagavond een brand uitgebroken in een schoonheidssalon. Een stoel die er gebruikt werd, had vuur gevat. De schade bleef beperkt tot de stoel.

13:26