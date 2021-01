Vrouw slipt met auto in gracht, stapt uit en raakt levensgevaarlijk gewond wanneer ze wordt aangereden door ander voertuig

Denderhoutem Gezin moet apparte­ment half juli verlaten omdat gemeente er noodwoning van wil maken: “Maar nu komen wij in nood terecht”

13 januari Jens Van den abeele (32) moet met zijn vriendin en zoontje zijn appartement in de Molenstraat in Denderhoutem half juli verlaten omdat de gemeente Haaltert, die eigenaar is, er een noodwoning van wil maken. De gemeente doet wellicht niets onwettig, maar voor Jens en zijn gezin is het een zure appel om door te bijten. “Ik vind het verschrikkelijk dat we weg moeten voor een noodwoning, want ze zetten mensen op straat die in nood terechtkomen”, aldus Jens. De gemeente verzekert dat ze het gezin wil helpen.