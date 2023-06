Vrouw belt zelf politie wanneer haar man dronken thuiskomt met beschadigde wagen

De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de man 1,22 promille in zijn bloed had, goed voor minstens zes glazen bier. De aanrijding zelf was bijzonder licht, maar de man heeft al een rijkgevuld strafblad met 16 voorgaande veroordelingen, waaronder vier keer rijden onder invloed. “De laatste overtreding is wel al van 2014", verklaarde zijn advocaat. “Hij beseft dat het dom was wat hij gedaan heeft en wil de gevolgen dragen, maar er is zeker geen probleem.” De rechtbank doet later uitspraak, hij riskeert een geldboete en een rijverbod.