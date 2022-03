Vrijdag in CC De Werf: Stefaan Degand en Karlijn Sileghem schitteren in opera en toneel ‘Rigoletto’

Aalst Indoor Golf in de vroegere kousenfa­briek: “Eerste onbemand trainings­cen­trum voor golfspe­lers in België”, zegt Erik (56)

Golffanaat Erik Brouns (56) maakt zijn droom waar en opent een indoor golf in du Parc in Aalst. In de voormalige kousenfabriek kan je je golfskills verbeteren op drie golfsimulators. Hoogtechnologische apparatuur die onder meer meet hoe hard je slaat en waar je de bal raakt. Let’s Golf mikt zowel op beginners als de gevorderde golfers.

29 maart