Vrijdag actie van kinderdagverblijven op Werfplein: “De 1000 eerste dagen van een kind zijn van groot belang”

“Aanstaande vrijdag plant de sector van de kinderopvang een actie in Brussel. Veel kinderopvanginitiatieven in onze regio kiezen ervoor die dag niet naar Brussel te gaan en open te blijven om de opvang van de kinderen te garanderen. Toch willen wij onze stem laten horen en aan de regering een krachtig signaal geven dat het hoog tijd is om actie te ondernemen”, zeggen de initiatiefnemers. Een aantal kinderdagverblijven uit Aalst roepen op om samen op vrijdag 1 april om 19 uur te verzamelen op de het Werfplein in Aalst. “Draag iets wit, als teken van hoop voor de toekomst”, zeggen ze.

Het doel is om met 1000 sympathisanten samen ‘1000' te vormen en een luchtfoto nemen. “Er is nood aan meer waardering, omkadering en professionalisering van de functie van kinderbegeleider. We willen de erkenning van het pedagogisch belang van de 1000 eerste dagen van een kind in de verf te zetten. We tonen dat we een structurele verandering eisen in de kinderopvang, vertrekkend vanuit de noden van het kind en de ouder”, zeggen ze.