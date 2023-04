Vrij podium tijdens Kunstoevers: “Geef een klein concert op een prachtige vleugelpiano”

Aalste­naars trouwen in de toekomst in de Stadsfeest­zaal: “Veel betere locatie dan huidige trouwzaal”

Verliefde koppels zullen in de toekomst elkaar het jawoord geven in de Stadsfeestzaal met zicht op de Grote Markt van Aalst en niet meer in de huidige trouwzaal. “We voorzien ook nog altijd de mogelijkheid om buiten te huwen”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA), die ook uitlegt wat er met de huidige trouwzaal zal gebeuren.