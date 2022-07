Vredeshuis herdenkt zijn stichter Jef De Loof

Aalst Criterium Aalst: “Yves Lampaert en Wout Van Aert op ons verlang­lijst­je, maar ook Pogacar als hij weer geel wint”

Na twee geannuleerde edities is het op 25 juli weer naTourcriterium in Aalst. Na hun fenomenale prestaties in de eerste dagen van de Ronde van Frankrijk, staan Yves Lampaert en Wout Van Aert sowieso op het verlanglijstje van de organisator van het criterium. Het Koninklijk Wielercomité wil echter meer: “Als Pogacar de derde keer de Tour wint, zou het toch mooi zijn dat hij in het geel naar Aalst komt?”

3 juli