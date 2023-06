Vrachtwagen gevuld met boter kantelt aan wegenwerken op N41

Erembode­gem­se handelaars doen mee aan ‘Oefen hier je Nederlands’-campagne: “Elk contact is een kans om de taal te oefenen”

De stad Aalst is in deelgemeente Erembodegem met de campagne ‘Oefen hier je Nederlands’ gestart. Erembodegem is de dichtstbevolkte deelgemeente van Aalst en heeft een station met rechtstreekse lijn naar Brussel.